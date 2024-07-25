В Албании приняли решение по Силвиньо после Евро-2024

Бразильский специалист Силвиньо продолжит работать со сборной Албании. Федерация футбола страны сообщила о продлении сотрудничества с 50-летним бразильским тренером. Новое трудовое соглашение между сторонами рассчитано до конца 2025 года.

«После успеха в отборе Евро-2024 нашей главной целью будет историческая квалификация на чемпионат мира», - говорится в сообщении федерации.

Сборная Албании приняла участие в финальной части чемпионата Европы. Подопечные Силвиньо набрали одно очко и финишировали на последнем месте в своей группе. Соперниками албанцев были сборные Испании, Италии и Хорватии.