​В Мексике объявили новый тренерский штаб сборной

Не так давно сборная Мексики осталась без главного тренера, но сегодня стало известно, что новым наставником национальной команды станет Хавьер Агирре - 65-летний специалист, который уже тренировал её на чемпионатах мира 2002 года, а затем и 2010-го.

Теперь ему предстоит готовить национальную команду к чемпионату мира 2026 года, а помогать ему будет бывший наставник второй команды «Барселоны» - Рафа Маркес. Что до Агирре, то он успел потренировать также национальные команды Египта и Японии, а на клубном уровне работал в Испании с «Атлетико», «Эспаньолом» и «Мальоркой».