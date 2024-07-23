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​В Мексике объявили новый тренерский штаб сборной

23 Июля 2024 • 17:00 Комментировать

Не так давно сборная Мексики осталась без главного тренера, но сегодня стало известно, что новым наставником национальной команды станет Хавьер Агирре - 65-летний специалист, который уже тренировал её на чемпионатах мира 2002 года, а затем и 2010-го.

Теперь ему предстоит готовить национальную команду к чемпионату мира 2026 года, а помогать ему будет бывший наставник второй команды «Барселоны» - Рафа Маркес. Что до Агирре, то он успел потренировать также национальные команды Египта и Японии, а на клубном уровне работал в Испании с «Атлетико», «Эспаньолом» и «Мальоркой».


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мексики Хавьер Агирре
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