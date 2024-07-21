Байдена не будет: чемпионат мира – 2026 в США пройдёт при новом президенте

Действующий президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден отказался от участия в выборах. Об этом 81-летний политик объявил 21 июля.

Таким образом, предстоящий чемпионат мира по футболу в США будет проходить уже при другом президенте. Вероятнее всего, должность главы американского государства займет 78-летний Дональд Трамп.

Стоит сказать, что ЧМ-2026 пройдет сразу в трех странах: США, Мексике и Канаде. Впервые в истории в турнире примут участие сразу 48 сборных. Кроме того, будет сыграно рекордное количество матчей — 104 вместо 64.

Чемпионат мира – 2026 продлится с 11 июня по 19 июля.