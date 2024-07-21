​Александер-Арнольд: «Думаю, что Саутгейта недооценивают»

Сборная Англии снова вышла в финал чемпионата Европы - и снова проиграла его, после чего последовала отставка Гарета Саутгейта. Игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд считает, что в стране недооценили заслуги Саутгейта.

- Я очень благодарен ему за все возможности, у нас сохранились хорошие воспоминания. Считаю, что Гарета недооценили. При нём в команде было единство, что крайне важно. А работа его - одна из самых сложных, - цитирует слова игрока «Ливерпуля» английское издание Mirror.

Гарет Саутгейт возглавлял сборную Англии на протяжении восьми лет - с 2016 до 2024 года.