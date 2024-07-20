Ромарио предупредил сборную Бразилии по поводу Неймара

Легендарный Ромарио выступил на мероприятии, посвящённом 30-летию победы сборной Бразилии на чемпионате мира в США. Ромарио предупредил национальную команду страны, от которой многого ждут на чемпионате мира в 2026 году.

«История стран, которые были чемпионами мира, она здесь… В 1970 году это был Пеле, в 1994 году это был Ромарио, в 2002 году это был Роналдо. Если они [сборная Бразилии на следующем чемпионате мира] не будут играть на Неймара, Бразилия не станет чемпионом. Они уже играли на двух или трёх чемпионатах мира, но не играли на него. Пока они не поймут, что Неймар – тот человек, который может делать разницу, ничего не получится», - цитирует Ромарио Goal.