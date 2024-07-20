Мексика не сыграет со сборной России в октябре

Федерация футбола Мексики прокомментировала информацию о возможной организации товарищеского поединка против национальной команды России.
«У нас нет возможности сыграть со сборной России в октябре. Мы не рассматриваем соперников на товарищеские матчи в этом месяце», - рассказал источник Sport24.
Ранее в прессе сообщалось, что сборная России может сыграть контрольные матчи против Вьетнама и Малайзии.
Последний товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина провели с национальной командой Беларуси в Минске. Россияне отпраздновали крупную победу со счетом 4:0.
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