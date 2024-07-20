Анри – кандидат на пост главного тренера сборной США

Новым наставником сборной США может стать экс-футболист «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри.

Как передаёт журналист и инсайдер Фабрицио Романо, назначение специалиста может состояться после Олимпиады – сейчас Анри возглавляет молодёжную сборную Францию, которая выступит на предстоящем турнире.

Напомним, с 2018 по 2019 год Анри возглавлял «Монако» - под его руководством клуб провёл 20 матчей и одержал пять побед, потерпев при этом 11 поражений, четыре встречи завершились вничью.

Ранее была информация, что Анри может возглавить сборную Уэльса, футбольная ассоциация этой страны хотела назначить тренера с большим именем.