Стало известно, возглавит ли Луческу сборную Украины

На Украине отреагировали на информацию о возможном приглашении румынского специалиста Мирчи Луческу в национальную команду страны.

Как информирует «Спорт-Экспресс в Украине», УАФ опровергла эту новость. Напомним, что в настоящий момент пост главного тренера сборной Украины занимает Сергей Ребров. Под руководством этого специалиста «жёлто-синие» провалились на чемпионате Европы – 2024, заняв последнее место в группе. В УАФ выразили доверие тренеру, несмотря на эту неудачу.

Луческу известен по работе в петербургском «Зените», «Шахтёре» и других клубах.