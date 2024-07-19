Сборную США может возглавить известный француз

Сборная США ищет тренера, который будет готовить команду к выступлению на домашнем чемпионате мира в 2026 году. Как сообщает TUDN, американцы вступили в переговоры с французским тренером Патриком Виейра. 48-летний специалист называется фаворитом на должность, которая недавно, после Кубка Америки, стала вакантной.

Стоит отметить, что накануне об уходе Патрика Виейра с поста главного тренера команды объявил «Страсбург». Таким образом, серьёзных препятствий между Виейра и сборной США теперь нет.

Добавим, что Виейра по ходу своей тренерской карьеры уже работал в США – в 2016-2018 годах молодой тренер работал с «Нью-Йорк Сити».