В Сирии высказались о возможном товарищеском матче против сборной России

Директор по коммуникациям Сирийской ассоциации футбола Эмад Амири высказался о возможном проведении товарищеского матча против сборной России.

Спортивный функционер отметил, что со стороны России не было приглашения о проведении игры.

«Ни российская, ни сирийская футбольная ассоциации ничего об этой игре не анонсировали», - приводит слова Амири Sport24.

Напомним, что сборная России с февраля 2022 года временно отстранена от участия в международных соревнованиях. В июне подопечные Валерия Карпина провели товарищеский матч против сборной Беларуси и одержали победу с разгромным счетом 4:0.