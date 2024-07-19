Де Пауль высказался о Месси

«Лео – мой друг. Он сильно помог мне советами в тяжелые моменты моей жизни. Месси смог найти правильные слова, это мне очень помогло. Я доверяю ему, поэтому могу рассказать ему обо всем. Именно поэтому у нас очень хорошие взаимоотношения», - передает слова футболиста Clarin.