Де Пауль высказался о Месси

Полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль поведал о дружбе со звездным нападающим Лионелем Месси.
«Лео – мой друг. Он сильно помог мне советами в тяжелые моменты моей жизни. Месси смог найти правильные слова, это мне очень помогло. Я доверяю ему, поэтому могу рассказать ему обо всем. Именно поэтому у нас очень хорошие взаимоотношения», - передает слова футболиста Clarin.
Напомним, что сборная Аргентины несколько дней назад отпраздновала победу на Кубке Америки – 2024. В финальном поединке подопечные Лионеля Скалони минимально обыграли Колумбию со счетом 1:0.
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