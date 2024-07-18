Сборную Англии может возглавить известный немец

Футбольная федерация Англии подыскивает нового главного тренера для национальной сборной. После чемпионата Европы – 2024 пост рулевого «трёх львов» покинул Гарет Саутгейт.

Согласно информации The Sun, в поле зрения федерации попал бывший наставник сборной Германии Йоахим Лёв. Немецкий специалист заинтересован в работе и готов сесть за стол переговоров. Напомним, что 64-летний тренер возглавлял «бундестим» с 2006 по 2021 год.

Сборная Англии потерпела поражение в финальном матче чемпионата Европы – 2024. В решающем поединке престижного турнира, проходившего в Германии, британцы уступили Испании со счетом 1:2.