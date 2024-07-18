ФИФА назвала лучшую сборную мира: Франция на втором месте, Испания - третья

На официальном сайте международной федерации футбола опубликована обновленная версия рейтинга национальных сборных. Место сборной России осталось прежним – подопечные Валерия Карпина находятся на 33-й строчке.

Лидером рейтинга является действующий победитель чемпионата мира и Кубка Америки – сборная Аргентины. Второе место занимает национальная команда Франции, а на третьем располагается Испания, выигравшая чемпионат Европы – 2024.

В топ-10 лучших сборных мира также попали: Англия, Бразилия, Бельгия, Нидерланды, Португалия, Колумбия и Италия.

Полная версия рейтинга ФИФА