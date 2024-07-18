Игнатьев высказался о возможных матчах сборной России с Вьетнамом и Малайзией

Футбольный тренер Борис Игнатьев поделился мыслями о возможном участии сборной России в товарищеском турнире, который пройдет во Вьетнаме.
«Ситуация складывается таким образом, а сборная должна жить. Чтобы всем было понятно, что сборная у нас есть, и как только шлюзы откроют, мы будем участниками серьёзных событий», - высказался Игнатьев в интервью Metaratings.ru.
Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. В последнем товарищеском поединке подопечные Валерия Карпина разгромили Беларусь со счетом 4:0.
Бан пользователя