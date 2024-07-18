Аршавин: Роналду поедет на чемпионат мира, но вряд ли чем-то поможет Португалии

Экс-футболист «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос о возможном участии португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду на чемпионате мира – 2026.

«Если он захочет, то поедет, это 100%. Там, по‑моему, он сам решает, ехать или нет, а не Португальская футбольная федерация. Но вряд ли он чем‑то поможет команде», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

На минувшем чемпионате Европы 39-летний Роналду ни разу не смог отличиться и вместе со сборной Португалии покинул турнир на стадии 1/4 финала, проиграв в серии пенальти Франции.

Чемпионом Европы стала национальная команда Испании.