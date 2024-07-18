Названы три возможных экзотических соперника сборной России

Сборная России может принять участие в товарищеском турнире, который пройдет во Вьетнаме. Участниками уже являются местная национальная команда и Таиланд.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в числе потенциальных участников турнира называются Россия или Панама. Организаторы хотят устроить соревнования между тремя командами и сейчас выбирают последнюю сборную. Матчи могут пройти в сентябре.

Также источник отмечает, что в октябре подопечных Валерия Карпина готовы принять в Малайзии. Из потенциальных оппонентов в этом месяце также свободна сборная Мексики.

В последнем спарринге Россия победила Беларусь со счетом 4:0.