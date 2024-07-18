Жена ди Марии высказалась об уходе игрока из сборной Аргентины

Хорхелина Кардосо, которая является женой полузащитника Анхеля ди Марии, отреагировал на решение своего мужа о завершении международной карьеры. Вингер решил покинуть сборную Аргентины после победного Кубка Америки – 2024.
«Я слышала, что Анхеля хотят проводить прощальным матчем в Аргентине. Он этого заслуживает, как и болельщики, которые хотят еще раз увидеть его игру. Мне бы хотелось, чтобы этот матч состоялся. Если это организуют, то Анхель будет счастлив», - передает слова Кардосо Tyc Sports.
Напомним, что ди Мария был признан лучшим футболистом финала Кубка Америки. В решающем матче турнира сборная Аргентины победила Колумбию со счетом 1:0.
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