Жена ди Марии высказалась об уходе игрока из сборной Аргентины

«Я слышала, что Анхеля хотят проводить прощальным матчем в Аргентине. Он этого заслуживает, как и болельщики, которые хотят еще раз увидеть его игру. Мне бы хотелось, чтобы этот матч состоялся. Если это организуют, то Анхель будет счастлив», - передает слова Кардосо Tyc Sports.