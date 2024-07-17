Почеттино может возглавить одну из двух сборных

Известный тренер Маурисио Почеттино уже несколько месяцев находится без работы. По завершению сезона 2023/2024 аргентинский специалист покинул «Челси» после финиша на шестой позиции в Английской премьер-лиге.

Как сообщает на своих страницах The Telegraph, Почеттино в обозримом будущем может возглавить одну из двух национальных команд – сборную Англии или сборную США.

Если говорить о сборной США, то американцы сейчас оценивают Почеттино как кандидата. Прямых контактов с тренером пока не было. В США сейчас ищут специалиста, который будет готовить команду к домашнему чемпионату мира.