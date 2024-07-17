Клопп принял решение по работе в сборной Англии

Бывший рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп фигурирует в числе возможных преемников Гарета Саутгейта в сборной Англии.

Английская национальная команда осталась без главного тренера во вторник, когда стало известно о решении Саутгейта покинуть пост. В СМИ сразу начала распространяться информация о возможном назначении на должность наставника «трёх львов» различных именитых специалистов – среди них был и Клопп. По сообщениям Telegraph Football, немец не будет претендовать на работу в сборной Англии – он не намерен возвращаться к тренерской деятельности в течение года.

Напомним, Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» по окончании прошедшего сезона.