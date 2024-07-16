Сперцян: «Мхитарян видит меня лидером сборной Армении»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признался, что хавбек «Интера» Генрих Мхитарян считает его лидером сборной Армении.

«Он видит меня лидером сборной Армении. Говорит, что я делаю правильно, а что нет. Конечно, он рассчитывает на меня как на лидера, помогает и подсказывает», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

В новом сезоне 24-летний Сперцян провел один матч, в котором не отметился голевыми действиями.

Напомним, в рамках OLIMPBET Суперкубка России «Краснодар» проиграл «Зениту» со счетом 2:4.

21 июля кубанский клуб встретится на выезде с «Ахматом» в рамках первого тура нового сезона РПЛ, начало — в 20:00 по мск.