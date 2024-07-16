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В РФС анонсировали два матча сборной России

16 Июля 2024 • 13:19 Комментировать

В следующий раз сборная России соберётся в сентябре. В этом месяце команда Валерия Карпина проведёт два матча. Об этом сообщил Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает должность генерального секретаря. При этом функционер пока не назвал соперников российской национальной команды.

«В сентябре сборная России проведёт две игры, в ближайшее время мы обо всём сообщим. Соперники? Пока не буду говорить, прошу понять», - цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что из-за санкций сборная России уже больше двух лет может проводить только товарищеские игры. Последнюю такую игру – против Беларуси – команда Валерия Карпина выиграла со счётом 4:0.

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