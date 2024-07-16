Сборную США может возглавить экс-тренер «Реала» и «Ливерпуля»

Известный испанский специалист Рафаэль Бенитес, поработавший в мадридском «Реале» и «Ливерпуле», может продолжить карьеру на посту главного тренера сборной США. Об этом рапортует журналист Гильем Балаге.

Согласно данным инсайдера, Бенитес заинтересован в этой работе. В настоящий момент 64-летний тренер находится в статусе безработного. Его последним клубом была испанская «Сельта».

Напомним, что 11 июля было объявлено об отставке Грегга Берхальтера, который второй раз тренировал сборную США с лета прошлого года. Команда не смогла выйти из группы на домашнем Кубке Америки – 2024.