Бывший рулевой «Челси» Маурисио Почеттино – один из кандидатов на должность главного тренера сборной США.

Аргентинец покинул свой пост в лондонском клубе по окончании сезона-2023/24 – стороны не сошлись во взглядах на будущее проекта, поэтому решили расстаться по взаимному согласию. Недавно в СМИ появились известия о возможном назначении Почеттино в сборную Англии. По данным Ole, интерес к кандидатуре 52-летнего специалиста также проявляет Федерация футбола США.

«Звёздно-полосатые» неудачно выступили на Кубке Америки – 2024, после чего было объявлено об отставке прежнего тренера команды Грегга Берхалтера.

В 2026 году США примет чемпионат мира вместе с Канадой и Мексикой.