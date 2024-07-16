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Чемпионат мира 2026

Почеттино может возглавить сборную слухи

16 Июля 2024 • 02:04 Комментировать
США
...
Канада
08.09 02:00

Бывший рулевой «Челси» Маурисио Почеттино – один из кандидатов на должность главного тренера сборной США.

Аргентинец покинул свой пост в лондонском клубе по окончании сезона-2023/24 – стороны не сошлись во взглядах на будущее проекта, поэтому решили расстаться по взаимному согласию. Недавно в СМИ появились известия о возможном назначении Почеттино в сборную Англии. По данным Ole, интерес к кандидатуре 52-летнего специалиста также проявляет Федерация футбола США.

«Звёздно-полосатые» неудачно выступили на Кубке Америки – 2024, после чего было объявлено об отставке прежнего тренера команды Грегга Берхалтера. 

В 2026 году США примет чемпионат мира вместе с Канадой и Мексикой.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная США Маурисио Почеттино Грегг Берхалтер ещё теги

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