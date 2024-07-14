Лунёв: «У меня есть амбиции играть за сборную»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв признался, что хочет продолжать выступать в сборной России.

Футболист заявил, что ему комфортно работать с Карпиным, который прививает игрокам современные требования.

«Не закрываю ли я историю со сборной в 32 года? Не закрываю. У меня есть амбиции играть за сборную», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

На счету Лунёва семь сыгранных матчей в составе сборной России. В этих встречах он пропустил 14 мячей, ни разу не сыграв «на ноль».

Последний раз Лунёв выходил на поле в футболке национальной команды в 2018 году. Стоит сказать, что игрок вызывался на последние два сбора.