В РФС рассказали, что осенью сборная может провести товарищеский матч на выезде

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможных товарищеских матчах сборной России, которые могут пройти осенью этого года.

Спортивный функционер отметил, что уже есть определенные варианты, и в осеннее окно около 28 стран в мире свободны, однако половина из них будет играть между собой.

«Вариант у нас есть, примем часть решений в ближайшее время. С большой долей вероятности это будет выездной матч», — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России по решению ФИФА и УЕФА временно отстранена от участия в международных соревнованиях из-за политической ситуации в мире.