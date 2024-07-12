Президент РПЛ Алаев высказался о продлении контракта РФС с Карпиным

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев высказался о продлении контракта Российского футбольного союза (РФС) с главным тренером национальной сборной Валерием Карпиным.

Спортивный функционер отметил, что соглашение с 55-летним специалистом будет продлено, ведь, по его мнению, Карпин является одним из лучших российских специалистов.

«Я знаю, как к нему относятся футболисты и как его поддерживают болельщики. То, что четыре года, — это выбор сторон. Но, как болельщик, я рад, что Валерий Карпин остается у руля сборной России», - приводит слова Алаева «Матч ТВ».

Напомним, что контракт с Карпиным был продлён на четыре года.