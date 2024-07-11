Экс-наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не будет работать в сборной США

Ранее сообщалось, что американская сборная сделала предложение по работе 57-летнему немецкому специалисту.

Как утверждает журналист Давид Орнштейн, Клопп отказался от предложения. По данным источника, причиной отказа является то, что немец решил какое-то время отдохнуть от тренерской деятельности.

Последним клубом Клоппа был «Ливерпуль», который он возглавлял с 2015 года. После окончания минувшего сезона специалист принял решение не продлевать трудовой договор и покинул клуб.

Стоит сказать, что в 2026 году США вместе с Мексикой и Канадой примет чемпионат мира.