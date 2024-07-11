На чемпионате мира будет по шесть матчей в день

Чемпионат Европы скоро закончится – осталось провести лишь финал между сборными Испании и Англии. Футбольные фанаты уже могут подумать о следующем чемпионате мира, который в 2026 году примут США, Мексика и Канада.

Следующий чемпионат мира будет особенным, ведь на нём выступят 48 сборных вместо 32. На мундиале команды будут разбиты на 12 групп по 4 сборные. Появится дополнительная стадия – 1/16 финала. В итоге на турнире пройдёт огромное количество игр – 104.

Как стало известно Voetbal International, в некоторые дни на чемпионате мира будут проводить шесть матчей.

Отметим, что действующим обладателем кубка мира является сборная Аргентины.