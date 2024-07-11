Клопп может вернуться к работе – известна команда

Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» по завершению сезона 2023/2024. Немец объявил о своём решении ещё зимой, сославшись на недостаток энергии. Клопп также заявлял о намерении взять в тренерской карьере паузу хотя бы на один год.

Как сообщает The Independent, видеть Клоппа хотят на позиции главного тренера сборной США. По данным источника, американцы уже установили контакт с немецким специалистом.

Как известно, пост главного тренера США после неудачного выступления на Кубке Америки покинул Грегг Берхалтер. Теперь американцы ищут специалиста, который будет готовить команду к домашнему чемпионату мира – 2026.

Клопп говорил о желании взять перерыв в карьере, но работа со сборной не требует каждодневного труда, поэтому кто знает…