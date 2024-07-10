В Замбии прокомментировали заявление генсека РФС по товарищескому матчу

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает пост генерального секретаря, удивил словами о том, что переговоры по товарищескому матчу против Замбии не ведутся.

Комментарий по поводу слов Митрофанова дал Рубен Каманга – генеральный секретарь Ассоциации футбола Замбии.

«Мы вернёмся к вопросу о товарищеском матче с Россией на следующей неделе и сохраним конфиденциальность переговоров», - цитирует Каманга Sport24.

Ранее появлялась информация о том, что сборные России и Замбии могут провести товарищеский матч осенью.

Добавим, что из-за санкций сборная России уже больше двух лет может проводить только товарищеские матчи.