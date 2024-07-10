В РФС сделали заявление по матчу с Замбией

В последние недели в российском футбольном обществе обсуждается возможность проведения товарищеского матча между сборными России и Замбии. Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает пост генерального секретаря, неожиданно заявил об отсутствии переговоров по такой игре.

«У нас нет никакой договорённости с Замбией. Мы не ведём с ними переговоры о товарищеском матче», - сказал Митрофанов журналистам.

Стоит сказать, что сборная России уже больше двух лет может проводить только товарищеские матчи. Связано это с санкциями, которые были наложены УЕФА и ФИФА.