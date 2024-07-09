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Стало известно, где может пройти матч сборных России и Замбии

09 Июля 2024 • 17:14 Комментировать

Осенью сборная России может провести товарищеский матч против Замбии. Рубен Каманга, который занимает должность генерального секретаря Ассоциации футбола Замбии, сообщил, что федерации продвинулись в переговорах по проведению товарищеской игры. Каманга отметил, что матч может пройти на нейтральной территории – в ОАЭ.

«Мы можем сыграть со сборной России в ОАЭ, рассматриваем стадионы в Дубае и Абу-Даби. Считаем этот вариант удобным. Смотрим разные даты для того, чтобы прийти к окончательному согласию», - цитирует Каманга Sport24.

Свой последний товарищеский матч сборная России провела в июне. Тогда команда Валерия Карпина разгромила Беларусь со счётом 4:0. Из-за санкций российская сборная сейчас не может проводить официальные игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Замбии Рубен Каманга ещё теги
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