Стало известно, где может пройти матч сборных России и Замбии

Осенью сборная России может провести товарищеский матч против Замбии. Рубен Каманга, который занимает должность генерального секретаря Ассоциации футбола Замбии, сообщил, что федерации продвинулись в переговорах по проведению товарищеской игры. Каманга отметил, что матч может пройти на нейтральной территории – в ОАЭ.

«Мы можем сыграть со сборной России в ОАЭ, рассматриваем стадионы в Дубае и Абу-Даби. Считаем этот вариант удобным. Смотрим разные даты для того, чтобы прийти к окончательному согласию», - цитирует Каманга Sport24.

Свой последний товарищеский матч сборная России провела в июне. Тогда команда Валерия Карпина разгромила Беларусь со счётом 4:0. Из-за санкций российская сборная сейчас не может проводить официальные игры.