Черчесов высказался о возможном товарищеском матче между Россией и Казахстаном

Рулевой сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о возможном проведении контрольного поединка против национальной команды России.

Специалист признался, что был бы не против провести товарищескую игру с Россией.

— Если мне предложат, меня спросят, я эту идею поддержу. Другое дело, что я-то могу поддержать, а если не «ложиться» эта встреча нигде...? — приводит слова Черчесова «РБ Спорт».

Последний товарищеский матч сборная России провела в начале июня против сборной Беларуси. Игра между командами завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:0.

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. На посту наставника команды он сменил Черчесова.