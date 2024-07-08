Червиченко – о возможном матче России против Замбии: «Скоро с пингвинами начнём играть»

Осенью сборная России может провести товарищеский матч против Замбии. Андрей Червиченко, который в своё время был владельцем «Спартака», высказался об этом поединке. Червиченко не понимает, зачем российской национальной команде нужны игры против таких соперников.

«Не понимаю, какой смысл играть с такой командой, как сборная Замбии. Смысл играть товарищеские матчи, в принципе, понятен, но сборная Замбии — это уже совсем… Скоро с пингвинами начнём играть», - цитирует Червиченко «Матч ТВ».

Как известно, в настоящий момент сборная России может проводить только товарищеские матчи. Связано это с тем, что УЕФА и ФИФА больше двух лет назад наложили на Российский футбольный союз санкции. Когда эти санкции могут быть сняты, пока сказать сложно.