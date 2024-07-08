Сычёв высказался о возможном матче сборных России и Замбии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сычёв дал комментарий о возможном проведении товарищеского матча между сборными России и Замбии.

«Я бы дождался официальных объявлений от футбольных представителей, потому что именно футбольные чиновники договариваются между собой. А официальные источники объявляют об этом. Всему своё время. Моё мнение – любой международный матч важен», - цитирует Сычёва «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА в отношении Российского футбольного союза сборная России уже больше двух лет может проводить только товарищеские матчи. Последний такой матч команда Валерия Карпина проводила в июне против Беларуси и победила со счётом 4:0. В следующий раз сборная России соберётся в сентябре.