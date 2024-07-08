Онопко рассказал о следующем матче сборной России

Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко заявил, что есть договоренность о проведении товарищеской встречи против национальной команды Замбии.
«У нас есть информация про матч с Замбией. Идёт обсуждение между федерацией футбола Замбии и РФС. Как только будет подписан договор, об этом объявят официально. Скорее всего, матч будет в России», - цитирует специалиста телеканал «Матч ТВ».
Ранее в прессе появилась информация, что товарищеская встреча между сборными России и Замбии состоится этой осенью. В последнем контрольном поединке подопечные Валерия Карпина крупно обыграли Беларусь со счетом 4:0.
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