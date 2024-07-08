В МИД РФ высказались о сборной России

Представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась мнением об игре национальной команды России.

«Я вряд ли вам что-то тут скажу личного или профессионального. Я абсолютно здесь любитель. Радуюсь за все наши победы, желаю всем удачи», - передает слова Захаровой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что главным тренером сборной России является Валерий Карпин. Специалист занимает этот пост с лета 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 18 поединков, в которых одержала 11 побед, шесть раз сыграла вничью и один раз проиграла. В последней товарищеской встрече Россия разгромила Беларусь со счетом 4:0.