Сычёв навал главную звезду сборной России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Сычёв назвал главную звезду сборной России. Экс-форвард «Локомотива» согласен с тем, что главной звездой российской национальной команды является её главный тренер – Валерий Карпин.

«Главный тренер – всегда главная звезда. Но всё-таки футболисты на поле делают результат. Даже если это тренерская команда, это должно выражаться в рисунке игра. А то, что Валерий Георгиевич яркая личность, это объективно», - цитирует Сычёва «КП Спорт».

Напомним, что недавно было объявлено о продлении контракта между Российским футбольным союзом и Валерием Карпиным на четыре года.

Последний на сегодняшний день товарищеский матч сборная России провела в июне. Тогда команда Валерия Карпина обыграла Беларусь со счётом 4:0.