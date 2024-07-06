Мостовой: «Роналду вполне может сыграть на ЧМ-2026»

Бывший игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос, завершена ли карьера Криштиану Роналду в сборной Португалии.

5 июля португальцы в серии послематчевых пенальти проиграли Франции в рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 и отправились домой.

— Не факт. Думаю, он вполне может сыграть на чемпионате мира 2026 года, — заявил Мостовой «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что Роналду может поехать на Мундиаль не основным футболистом команды, но на скамейке он лишним не будет.

На Евро-2024 Роналду принял участие во всех пяти матчах, в которых не смог отметиться забитыми голами. На счету 39-летнего футболиста лишь один ассист.

Мостовой заступился за Роналду