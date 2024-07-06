Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 - 5 июля
Испания
2
Германия
1
1/4 - 5 июля
Португалия
0
Франция
0
1/4 - 6 июля
Англия
Швейцария
1/4 - 6 июля
Нидерланды
Турция
1/2 - 9 июля
Испания
Франция
Чемпионат мира 2026

Мостовой: «Роналду вполне может сыграть на ЧМ-2026»

06 Июля 2024 • 14:01 Комментировать

Бывший игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой ответил на вопрос, завершена ли карьера Криштиану Роналду в сборной Португалии.

5 июля португальцы в серии послематчевых пенальти проиграли Франции в рамках 1/4 финала чемпионата Европы – 2024 и отправились домой.

— Не факт. Думаю, он вполне может сыграть на чемпионате мира 2026 года, — заявил Мостовой «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что Роналду может поехать на Мундиаль не основным футболистом команды, но на скамейке он лишним не будет.

На Евро-2024 Роналду принял участие во всех пяти матчах, в которых не смог отметиться забитыми голами. На счету 39-летнего футболиста лишь один ассист.

Мостовой заступился за Роналду

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Александр Мостовой ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Португалия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Назван сильнейший четвертьфиналист Евро-2024: Франция – седьмая, Португалия с Роналду – восьмая Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Мбаппе высказался о Роналду перед четвертьфиналом Евро-2024 Мостовой назвал победителя матча Испания - Германия на Евро Аршавин - о нападающем с Евро-2024: «Это Ибрагимович помноженный на Криштиану Роналду» Криштиану Роналду может больше не сыграть на Евро - названа причина Неймар сделал выбор между Роналду и Месси В сборной Германии ввели запрет перед матчем с Испанией В «Спартак» вернулся нападающий из Барселоны
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро Криштиану не забил пенальти в овертайме, но исправился в серии: Португалия просочилась в четвертьфинал Евро-2024 Франция - Бельгия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Португалия - Словения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Италия сняла корону и бесславно едет домой: Швейцария легко шагнула в четвертьфинал Евро-2024 Пора забыть Месси и Роналду: 5 игроков, про которых будет говорить весь мир Пижон Месси едва не закопал Аргентину на Кубке Америки: Эмилиано Мартинес вытащил серию пенальти с Эквадором Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:0 Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Пять молодых игроков, которые зажгли на Евро-2024 и готовы стать футболистами мирового класса
Спортивные новости
Известный тренер оценил психологическое состояние Рублёва после истерики на Уимблдоне Психолог объяснил агрессивное поведение Рублёва на корте Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона Рублёв проиграл 122-й ракетке мира в первом круге Уимблдона Медведев разгромил американца на старте Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Июля
14:01 · Чемпионат мира 2026
Мостовой: «Роналду вполне может сыграть на ЧМ-2026»
05 Июля
15:03 · Чемпионат мира 2026
В Замбии высказались о матче против России
04 Июля
18:48 · Чемпионат мира 2026
В РФС не подтвердили информацию о проведении товарищеского матча с Замбией
17:36 · Чемпионат мира 2026
Тукманов — о матче России с Замбией: «Деваться некуда»
17:25 · Чемпионат мира 2026
Сёмин оценил следующего соперника сборной России
17:20 · Чемпионат мира 2026
Мостовой высказался о матче России и Замбии
03 Июля
16:30 · Испания. Ла Лига
Стадион «Реала» примет финал чемпионата мира
02 Июля
22:19 · Чемпионат Европы 2024
Турки – авторы самых быстрых голов плей-офф Евро и чемпионатов мира
01 Июля
13:28 · Чемпионат мира 2026
Ровно 6 лет назад Россия выбила Испанию на чемпионате мира
30 Июня
15:29 · Чемпионат мира 2026
Новая Зеландия выиграла Кубок наций ОФК
29 Июня
18:33 · Чемпионат мира 2026
Журналист из Казахстана – о Черчесове: «Такая манера общения у нас не приветствуется»
28 Июня
23:28 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Совмещение должностей не нагружает Карпина» 1
20:22 · Чемпионат мира 2026
Талалаев — о работе Карпина в сборной: «Мы видим команду, которая развивается»
18:36 · Чемпионат мира 2026
Гершкович: «У меня не было сомнений, что контракт Карпина будет продлён»
18:31 · Чемпионат мира 2026
Черчесов вспомнил о матче сборных России и Сербии 1
17:45 · Чемпионат мира 2026
Балахнин не видит альтернативы Карпину на посту тренера сборной России
17:12 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис высказался о продлении контракта между РФС и Карпиным
16:49 · Чемпионат мира 2026
Черчесов начал учить казахский язык после инцидента с журналистом 2
16:28 · Чемпионат мира 2026
Губерниев высказался о Черчесове
15:55 · Чемпионат мира 2026
«РФС погорячился»: Газзаев высказался о продлении контракта с Карпиным
14:20 · Чемпионат мира 2026
Гаджиев: Продление контракта сборной России с Карпиным — логичное решение
14:14 · Чемпионат мира 2026
Тукманов — о новом контракте Карпина: «Это было ожидаемо»
14:07 · Чемпионат мира 2026
Ровно 30 лет назад Саленко забил 5 голов за Россию на чемпионате мира
13:48 · Чемпионат мира 2026
Черчесову не понравился вопрос на казахском языке
12:26 · Чемпионат мира 2026
Губерниев оценил продление контракта с Карпиным
Все новости
Рекомендуем