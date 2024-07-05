В Замбии высказались о матче против России

Рубен Каманга, который занимает должность генерального секретаря Ассоциации футбола Замбии, высказался о возможном проведении товарищеского матча против сборной России осенью.

«Нашей федерации поступило предложение сыграть – мы сразу согласились. Сейчас обсуждаем место и время проведения товарищеского матча наших команд, но есть большая вероятность, что мы сыграем в России, а не в Замбии», - цитирует Каманга Sport24.

Каманга добавил, что выбрать точную дату матча пока сложно. Ассоциация футбола Замбии контактирует с Российским футбольным союзом, обсуждая детали.

Напомним, что сборная России уже больше двух лет может проводить только товарищеские матчи. Это связано с санкциями, которые были введены УЕФА и ФИФА.