В РФС не подтвердили информацию о проведении товарищеского матча с Замбией

Генсекретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на информацию о проведении товарищеского поединка между Россией и Замбией.

Ранее сообщалось, что команды встретятся в сентябре или октябре.

Специалист заявил, что РФС ведет переговоры с несколькими странами для проведения товарищеских матчей, но таких команд немного, ведь осенью стартуют местные турниры на континентах.

— На текущий момент говорить о каких-либо договоренностях по товарищеским матчам преждевременно, — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».

Свой последний товарищеский матч команда Валерия Карпина провела в начале июня, разгромив Беларусь со счетом 4:0.