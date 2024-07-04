В РФС не подтвердили информацию о проведении товарищеского матча с Замбией

Генсекретарь РФС Максим Митрофанов отреагировал на информацию о проведении товарищеского поединка между Россией и Замбией.
Ранее сообщалось, что команды встретятся в сентябре или октябре.
Специалист заявил, что РФС ведет переговоры с несколькими странами для проведения товарищеских матчей, но таких команд немного, ведь осенью стартуют местные турниры на континентах.
— На текущий момент говорить о каких-либо договоренностях по товарищеским матчам преждевременно, — приводит слова Митрофанова «Спорт-Экспресс».
Свой последний товарищеский матч команда Валерия Карпина провела в начале июня, разгромив Беларусь со счетом 4:0.
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