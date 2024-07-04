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Тукманов — о матче России с Замбией: «Деваться некуда»

04 Июля 2024 • 17:36 Комментировать

Футбольный функционер Александр Тукманов поделился комментарием о возможном товарищеском матче между национальными командами России и Замбии.

Ранее появилась информация, что контрольный поединок запланирован на осень.

— Деваться некуда, согласились они с нами сыграть. Не думаю, что этот соперник важен нам в каком-то рейтинге. Важно, чтобы ребята чувствовали, что они нужны, — приводит слова Тукманова Vprognoze.

Свой последний товарищеский матч подопечные Валерия Карпина провели в начале июня против Беларуси. Игра завершилась крупной победой российского коллектива со счетом 4:0.

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