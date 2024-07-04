Сёмин оценил следующего соперника сборной России

Экс-наставник московского «Локомотива» Юрий Сёмин в разговоре с журналистами высказался о следующем сопернике сборной России – команде Замбии.

«Замбия одна из хороших африканских команд. Спарринг будет интересным. РФС в последнее время находит хороших соперников для матчей», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что товарищеская встреча сборных России и Замбии может состояться в сентябре или октябре 2024 года.

Последний матч подопечные Валерия Карпина сыграли на выезде против Беларуси. Сборная России одержала разгромную победу со счетом 4:0.