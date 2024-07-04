Мостовой высказался о матче России и Замбии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о товарищеском матче между сборными России и Замбии.
«Кого мы только уже не видели в соперниках. Понятно, что играем с теми, кто соглашается. Но у Замбии нормальный уровень, многие играют во втором французском дивизионе. С нетерпением ждём матч», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА. Последний товарищеский матч подопечные Валерия Карпина провели в Минске против Беларуси. Россияне одержали крупную победу со счетом 4:0.
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