Назван соперник сборной России на осенние сборы

Стало известно, с кем сборная России проведёт товарищеский матч предстоящей осенью.

Как утверждает телеграм-канал «РБ Спорт», ссылаясь на слова посола РФ, сборная России встретится со сборной Замбии в рамках контрольного поединка. Сообщается, что игра между командами состоится в сентябре или октябре.

Напомним, свой последний товарищеский матч сборная России провела в начале июня с национальной командой Беларуси. Встреча завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:0.

Стоит сказать, что ранее 55-летний Карпин продлил трудовой договор с РФС до лета 2028 года.