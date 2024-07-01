Ровно 6 лет назад Россия выбила Испанию на чемпионате мира

Ровно шесть лет назад, 1 июля 2018 года, в четвертьфинале чемпионата мира сражались сборные Испании и России. За 120 минут команды забили по одному голу – после автогола Сергея Игнашевича одиннадцатиметровый удар реализовал Артём Дзюба.

Дело дошло до серии пенальти, где за Россию забили Фёдор Смолов, Сергей Игнашевич, Александр Головин и Денис Черышев. Но решающим оказался сэйв Игоря Акинфеева – вратарь ногой отразил удар Яго Аспаса.

Сборная России в итоге прошла в четвертьфинал, где уступила Хорватии по пенальти.

Добавим, что 1 июля «Евро-Футбол.Ру» отмечает 25-й день рождения.

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