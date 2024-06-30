Новая Зеландия выиграла Кубок наций ОФК

В воскресенье состоялся финальный матч Кубка наций ОФК. Речь идёт о континентальном турнире национальных сборных в Океании. В решающей битве за трофей сборная Новой Зеландии крупно, со счётом 3:0, обыграла сборную Вануату. Стоит сказать, что второй и третий голы новозеландцы забили после удаления в составе команды-соперника, случившегося на 75-й минуте. Словом, долгое время вопрос о победителе оставался открытым.

Добавим, что третье место на Кубке наций ОФК заняла национальная сборная Таити. В матче за бронзу эта команда обыграла сборную Фиджи со счётом 2:1.