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Новая Зеландия выиграла Кубок наций ОФК

30 Июня 2024 • 15:29 Комментировать

В воскресенье состоялся финальный матч Кубка наций ОФК. Речь идёт о континентальном турнире национальных сборных в Океании. В решающей битве за трофей сборная Новой Зеландии крупно, со счётом 3:0, обыграла сборную Вануату. Стоит сказать, что второй и третий голы новозеландцы забили после удаления в составе команды-соперника, случившегося на 75-й минуте. Словом, долгое время вопрос о победителе оставался открытым.

Добавим, что третье место на Кубке наций ОФК заняла национальная сборная Таити. В матче за бронзу эта команда обыграла сборную Фиджи со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Новой Зеландии сборная таити сборная Фиджи Сборная Вануату ещё теги
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