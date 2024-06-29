Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат мира 2026

Журналист из Казахстана – о Черчесове: «Такая манера общения у нас не приветствуется»

29 Июня 2024 • 18:33 Комментировать

Журналист Нурсултан Курман на пресс-конференции задал Станиславу Черчесову вопрос на казахском языке, что новоиспечённому тренеру сборной Казахстана не понравилось. Конфликт был исчерпан, однако журналист отметил тот факт, что Черчесов уже успел настроить представителей СМИ против себя.

По словам Курмана, Станислав Черчесов ведёт себя совсем не так, как его предшественник Магомед Адиев.

«Может, Черчесов был уставшим с дороги, но он сразу, с первых минут общения с журналистами настроил себя против них. Отвечал так, как никто до него не делал. Мы не привыкли к такому поведению, и такая манера общения у нас не приветствуется. А так, желаю Черчесову удачи в нашей сборной!» - цитирует Курмана Sport24.

Первые матчи под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана проведёт в сентябре.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Сборная Казахстана
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024 Аршавин назвал победителя Евро-2024 Назван лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сэйвов - это не Нойер и Доннарумма В сборной Франции назревает новый конфликт
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Швейцария - Италия: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 1:0 Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название
Спортивные новости
Шнайдер стала чемпионкой турнира WTA-500 в Бад-Хомбурге Касаткина переиграла Фернандес и выиграла турнира в Истбурне Ферстаппен выиграл спринт на Гран-при Австрии Четыре россиянина были выбраны в первом раунде драфта НХЛ-2024 Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истбурне Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Июня
18:33 · Чемпионат мира 2026
Журналист из Казахстана – о Черчесове: «Такая манера общения у нас не приветствуется»
28 Июня
23:28 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Совмещение должностей не нагружает Карпина» 1
20:22 · Чемпионат мира 2026
Талалаев — о работе Карпина в сборной: «Мы видим команду, которая развивается»
18:36 · Чемпионат мира 2026
Гершкович: «У меня не было сомнений, что контракт Карпина будет продлён»
18:31 · Чемпионат мира 2026
Черчесов вспомнил о матче сборных России и Сербии 1
17:45 · Чемпионат мира 2026
Балахнин не видит альтернативы Карпину на посту тренера сборной России
17:12 · Чемпионат мира 2026
Канчельскис высказался о продлении контракта между РФС и Карпиным
16:49 · Чемпионат мира 2026
Черчесов начал учить казахский язык после инцидента с журналистом
16:28 · Чемпионат мира 2026
Губерниев высказался о Черчесове
15:55 · Чемпионат мира 2026
«РФС погорячился»: Газзаев высказался о продлении контракта с Карпиным
14:20 · Чемпионат мира 2026
Гаджиев: Продление контракта сборной России с Карпиным — логичное решение
14:14 · Чемпионат мира 2026
Тукманов — о новом контракте Карпина: «Это было ожидаемо»
14:07 · Чемпионат мира 2026
Ровно 30 лет назад Саленко забил 5 голов за Россию на чемпионате мира
13:48 · Чемпионат мира 2026
Черчесову не понравился вопрос на казахском языке
12:26 · Чемпионат мира 2026
Губерниев оценил продление контракта с Карпиным
Все новости
Рекомендуем