Журналист из Казахстана – о Черчесове: «Такая манера общения у нас не приветствуется»

Журналист Нурсултан Курман на пресс-конференции задал Станиславу Черчесову вопрос на казахском языке, что новоиспечённому тренеру сборной Казахстана не понравилось. Конфликт был исчерпан, однако журналист отметил тот факт, что Черчесов уже успел настроить представителей СМИ против себя.

По словам Курмана, Станислав Черчесов ведёт себя совсем не так, как его предшественник Магомед Адиев.

«Может, Черчесов был уставшим с дороги, но он сразу, с первых минут общения с журналистами настроил себя против них. Отвечал так, как никто до него не делал. Мы не привыкли к такому поведению, и такая манера общения у нас не приветствуется. А так, желаю Черчесову удачи в нашей сборной!» - цитирует Курмана Sport24.

Первые матчи под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана проведёт в сентябре.