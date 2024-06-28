Талалаев — о работе Карпина в сборной: «Мы видим команду, которая развивается»

Экс-наставник «Химок» Андрей Талалаев высказался о продлении контракта Валерия Карпина со сборной России.

28 июня стало известно, что 55-летний специалист подписал новый трудовой договор до 2028 года.

Специалист признался, что рад за Карпина, который преодолел трудные времена со сборной, ведь первое время не было игры и результатов.

— Сейчас мы видим команду, которая развивается, играет. Качество игры в футбол, которое сейчас показывает сборная при Карпине, должно удовлетворять болельщиков, — заявил Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Свой последний матч сборная России провела в начале июня, когда разгромила Беларусь со счетом 4:0. Отметим, что с 2021 года Россия с Карпиным проиграла всего один раз.