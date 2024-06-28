Гершкович: «У меня не было сомнений, что контракт Карпина будет продлён»

Экс-игрок «Локомотива» и «Динамо» Михаил Гершкович высказался о продлении контракта Валерия Карпина со сборной России.

Эксперт заявил, что сборная России достойно смотрится в товарищеских матчах при Карпине.

— У меня лично не было сомнений, что контракт будет продлен. Думаю, это совершенно правильное решение, — приводит слова Гершковича «Матч ТВ».

Напомним, Карпин возглавляет сборную России с 2021 года. 28 июня стало известно, что тренер заключил новый трудовой договор с РФС до 2028 года.

В последнем товарищеском матче Россия разгромила на выезде Беларусь, забив сопернику четыре мяча.